В Белгороде арестовали главаря ячейки украинской неонацистской группы

В СК заявили об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для лидера ячейки украинской экстремистской группы «М.К.У.», которая была обнаружена в Белгороде.

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Об этом сообщает пресс-служба СК. «Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом», — отметили в ведомстве. Также в СК подтвердили, что всего в Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации. Ранее в ФСБ заявили, что в Белгороде была разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.».