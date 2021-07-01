В Белгороде арестовали главаря ячейки украинской неонацистской группы
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Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом», — отметили в ведомстве.
Также в СК подтвердили, что всего в Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации.
Ранее в ФСБ заявили, что в Белгороде была разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.».