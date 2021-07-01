В Белгороде арестовали главаря ячейки украинской неонацистской группы

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В СК заявили об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для лидера ячейки украинской экстремистской группы «М.К.У.», которая была обнаружена в Белгороде.
В Белгороде арестовали главаря ячейки украинской неонацистской группы
  • © ФСБ РФ

Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом», — отметили в ведомстве.

Также в СК подтвердили, что всего в Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации.

Ранее в ФСБ заявили, что в Белгороде была разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.».

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