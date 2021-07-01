СК завёл дело после жёсткой посадки самолёта в лесу в Подмосковье

Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в лесу в Подмосковье.

Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«По факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в подмосковном Лыткарино возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что пилот самолёта обладал всеми необходимыми документами для управления воздушным средством. Приоритетная версия случившегося — техническая неисправность борта.

Легкомоторный самолёт Harmony LSA совершил жёсткую посадку 30 июня в лесу на окраине Лыткарино. Два человека, находившихся на борту, пострадали.