СК завёл дело после жёсткой посадки самолёта в лесу в Подмосковье

Короткая ссылка
Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в лесу в Подмосковье.
СК завёл дело после жёсткой посадки самолёта в лесу в Подмосковье
  • ©epp.genproc.gov.ru

Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«По факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в подмосковном Лыткарино возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что пилот самолёта обладал всеми необходимыми документами для управления воздушным средством. Приоритетная версия случившегося — техническая неисправность борта.

Легкомоторный самолёт Harmony LSA совершил жёсткую посадку 30 июня в лесу на окраине Лыткарино. Два человека, находившихся на борту, пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить