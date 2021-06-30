Два человека пострадали при жёсткой посадке самолёта в Подмосковье

В городском округе Лыткарино в Московской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В районе посёлка Тураево в лесном массиве жёстко сел легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека», — сказал собеседник агентства.

Как уточняется, два человека, находившиеся в самолёте, пострадали.

Ранее сообщалось, что Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку по факту жёсткой посадки самолёта на юге Архангельской области.