Эксперт прокомментировал планы по внедрению приборов для моментального определения пьяных водителей

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудники ГИБДД в 2022 году получат специальное оборудование для моментального определения алкогольного опьянения у водителей.
Эксперт прокомментировал планы по внедрению приборов для моментального определения пьяных водителей
  • РИА Новости

«Уже года два говорят о том, что у всех сотрудников ГИБДД появятся некие маленькие приборы, которые не приговаривают человека к штрафу, — это просто первичная проверка: да или нет. Водителю предлагается дунуть в небольшой прибор: если, условно говоря, зелёная лампочка — он едет дальше, если красная, это не значит, что его лишат прав, есть какие-то сомнения, его просто отправят на нормальную процедуру освидетельствования с оформлением всех документов», — отметил эксперт.

Он добавил, что такая практика существует во многих зарубежных странах, но, по словам специалиста, приборы должны быть единые и понятные всем водителям, также должна быть прописана регламентация действий сотрудников полиции.

Ранее глава инспекции Михаил Черников сообщил, что сотрудники ГИБДД в 2022 году получат специальное оборудование для моментального определения алкогольного опьянения у водителей. 

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