В Большом театре не исключили финансовых потерь из-за санитарных ограничений

Московские театры и кинотеатры подвели итоги первой недели работы в условиях ужесточения ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Об этом пишут «Известия».

Пока единственным ограничительным обстоятельством для них остаётся наполняемость зала не более 500 человек.

Такое ограничение может нанести финансовый ущерб, в особенности крупным театрам, например Большому, где вместимость Исторической сцены достигает 2,5 тыс. зрителей.

«В зависимости от того, как долго продлится установленная норма, будет понятен и объём финансовых потерь. Поэтому не исключаем, что может возникнуть потребность обратиться в федеральные органы власти с просьбой частичного покрытия недополученных доходов», — сообщили в пресс-службе театра.

Как ранее сообщало URA.RU, в Тюменской области ввели новые ограничительные меры из-за COVID-19.