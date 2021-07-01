Учёные спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве в сентябре

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета ожидают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве наступит в сентябре.

«Согласно нашим расчётам, пик в Москве придётся на сентябрь», — приводит газета «Известия» слова руководителя разработки математической модели Алексея Боровкова.

По его словам, специалисты создали систему дифференциальных уравнений, которая позволяет построить девять кривых распространения COVID-19 в столице.

Согласно самой пессимистичной, в конце лета в Москве число активных больных в Москве может составить 443 тыс. При расчёте средней, пятой кривой количество пациентов с активной фазой коронавируса прогнозируется в пределах 225 тыс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице.