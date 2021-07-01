В Минпромторге рассказали о ходе восстановления российской торговли

Российская торговля чувствует себя уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений по коронавирусу. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

«Оборот розничной торговли по данным Росстата уже третий месяц превышает лучшие показатели первых трех допандемийных месяцев 2020 года. Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии»,— приводит РИА Новости его слова.

В Минпромторге сообщили, что оборот розничной торговли в России в мае увеличился в сопоставимых ценах на 27,2% в годовом выражении, в январе-мае — на 10%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что благодаря принятым мерам в России удалось удержать замедление экономики в умеренных границах в условиях пандемии коронавируса.