Мишустин назвал умеренным замедление экономики России из-за пандемии
- РИА Новости
Его обращение к участникам итоговой коллегии Минпромторга опубликовано на сайте кабмина.
По словам Мишустина, пакет мер для поддержки промышленности и пострадавших в период пандемии отраслей помогли стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
«Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах», — подчеркнул российский премьер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальный сектор экономики страны восстанавливается, хотя пандемия коронавируса ещё не преодолена.