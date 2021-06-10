Мишустин назвал умеренным замедление экономики России из-за пандемии

В России благодаря принятым мерам удалось удержать замедление экономики в умеренных границах в условиях пандемии коронавируса, отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Его обращение к участникам итоговой коллегии Минпромторга опубликовано на сайте кабмина.

По словам Мишустина, пакет мер для поддержки промышленности и пострадавших в период пандемии отраслей помогли стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

«Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах», — подчеркнул российский премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальный сектор экономики страны восстанавливается, хотя пандемия коронавируса ещё не преодолена.