Роскомнадзор допустил блокировку нескольких VPN-сервисов в России

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Роскомнадзор направил в организации запрос с просьбой проинформировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании шести сервисов VPN.
Роскомнадзор допустил блокировку нескольких VPN-сервисов в России
  • Pixabay

«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать... ЦМУ ССОП об использовании сервисов VPN (Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что намерено ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещённой в силу закона информации».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 17 июня вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN в рамках реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещённому контенту.

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