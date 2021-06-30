В Подмосковье переселили из ветхого жилья около 1000 человек с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на руководителя центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерия Мамчура.
«Эта программа действует с 2019 по 2025 год. Сформирован перечень объектов, которые необходимо расселить. По этой программе должно быть расселено около 50 тыс. кв. м», — заявил он.
По его словам, ознакомиться с программой можно на сайте «Реформа ЖКХ» или на портале госуслуг.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ускорят программу расселения аварийного жилья.