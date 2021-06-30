В Подмосковье переселили из ветхого жилья около 1000 человек с начала года

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Около 1000 жителей Московской области переселили из ветхого жилья с начала 2021 года. Работа идёт по региональной программе.
В Подмосковье переселили из ветхого жилья около 1000 человек с начала года
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на руководителя центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерия Мамчура.

«Эта программа действует с 2019 по 2025 год. Сформирован перечень объектов, которые необходимо расселить. По этой программе должно быть расселено около 50 тыс. кв. м», — заявил он.

По его словам, ознакомиться с программой можно на сайте «Реформа ЖКХ» или на портале госуслуг.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ускорят программу расселения аварийного жилья.

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