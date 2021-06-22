В Кировской области ускорят программу расселения аварийного жилья

Жителей аварийных домов Кировской области расселят раньше срока. Как отмечается, соответствующая программа будет ускорена на два года.

Об этом сообщает progorod43.

Областная программа переселения из аварийного жилья рассчитана на 2019—2025 годы.

Однако 21 июня 2021 года в правительстве Кировской области заявили, что планируют завершить программу на два года раньше срока — до 30 декабря 2023 года.

В настоящее время ведётся переселение людей, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Как пояснил министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв, чтобы приступить к расселению жилья, признанного таковым после 2017 года, принято решение ускорить реализацию программы 2019—2025 годов.

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