В Кировской области ускорят программу расселения аварийного жилья
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Областная программа переселения из аварийного жилья рассчитана на 2019—2025 годы.
Однако 21 июня 2021 года в правительстве Кировской области заявили, что планируют завершить программу на два года раньше срока — до 30 декабря 2023 года.
В настоящее время ведётся переселение людей, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.
Как пояснил министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв, чтобы приступить к расселению жилья, признанного таковым после 2017 года, принято решение ускорить реализацию программы 2019—2025 годов.
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