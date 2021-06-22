В Кировской области ускорят программу расселения аварийного жилья

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Жителей аварийных домов Кировской области расселят раньше срока. Как отмечается, соответствующая программа будет ускорена на два года.
В Кировской области ускорят программу расселения аварийного жилья
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43

Областная программа переселения из аварийного жилья рассчитана на 2019—2025 годы.

Однако 21 июня 2021 года в правительстве Кировской области заявили, что планируют завершить программу на два года раньше срока — до 30 декабря 2023 года.

В настоящее время ведётся переселение людей, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Как пояснил министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв, чтобы приступить к расселению жилья, признанного таковым после 2017 года, принято решение ускорить реализацию программы 2019—2025 годов.

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