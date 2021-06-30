Психолог рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания

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Психолог Светлана Шевченко рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.
Психолог рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания
  • РИА Новости

«Эмоциональное выгорание может быть одним из проявлений каких-либо более серьёзных психологических проблем, а может быть и целого их комплекса», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, это значит, что у человека очень большая нагрузка и он не справляется с теми или иными задачами, постоянно находясь в классическом состоянии многозадачности.

Как считает Шевченко, расставить приоритеты помогут психолог или наставник.

«Второй момент — это когда эмоциональное выгорание является следствием других психологических проблем. Например, из серии — человек привык быть в роли жертвы. У него сложные личные отношения, нет какой-то радости в жизни», — отметила она.

В таком случае человек полностью загоняет себя в работу, поскольку именно в ней он ищет удовлетворение всех других своих нереализованных потребностей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международной компанией Hays совместно с сервисом «Хабр Карьера» и FutureToday, сообщала, что 75% профессионалов в 2020 году испытывали синдром выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых.

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