В Альянсе туристических агентств прокомментировали решение Турции по ПЦР-тестам для россиян

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала решение Турции по ПЦР-тестам для россиян.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что это может стать «толчком к вакцинации».

«Вакцина бесплатна, а ПЦР один сделать, когда едешь туда, другой — обратно. И вот уже порядка 10 тыс. рублей тратишь», — заявила Осипова.

Она также считает, что изменения в правилах въезда в Турцию вряд ли отразятся на турпотоке в Краснодарский край.

«Те, кто хотел поехать отдыхать в Турцию, так и поедут и с ПЦР, и с прививкой. Это не играет какой-то огромной роли», — добавила она.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, привившимся любой российской вакциной.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с газетой «Известия» рассказала о перспективах международного туризма.