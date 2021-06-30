В Подмосковье высказались о возможности введения QR-кодов для доступа в транспорт

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» высказался о возможности введения в регионе QR-кодов для доступа в общественный транспорт.
В Подмосковье высказались о возможности введения QR-кодов для доступа в транспорт
  • РИА Новости

По его словам, власти рассматривают такую возможность, но постараются не вводить данные QR-коды при условии, что темпы вакцинации останутся прежними.

«Мы руководствуемся количеством выявленных случаев… Мы рассматривали такую возможность, но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Воробьёв в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов назвал напряжённой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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