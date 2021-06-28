Воробьёв назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов назвал напряжённой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
Воробьёв назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Ситуация у нас напряжённая. Вы знаете, что у нас «Патриот» заработал, мы наращиваем там койки», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай. 

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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