В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

Короткая ссылка
В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!», организованного столичным комитетом по туризму. Его победителями стали 17 человек.
В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»
  • ©mos.ru

Отмечается, что 12 лауреатов определило экспертное жюри, а ещё пятерых — участники проекта «Активный гражданин».

Церемония награждения победителей прошла 30 июня в онлайн-формате.

«Москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут — пеший или велосипедный, знакомящий с историей определённого района или раскрывающий одну из значимых для города тем. Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Самая юная участница конкурса, которой всего 13 лет, покорила жюри маршрутом «Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?». Её прогулка предполагает посещение исторических зданий, изображённых на обёртках конфет «Замоскворечье» фабрики «Рот Фронт».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» писала, что стали известны итоги конкурса «Новатор Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить