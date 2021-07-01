В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!», организованного столичным комитетом по туризму. Его победителями стали 17 человек.

Отмечается, что 12 лауреатов определило экспертное жюри, а ещё пятерых — участники проекта «Активный гражданин».

Церемония награждения победителей прошла 30 июня в онлайн-формате.

«Москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут — пеший или велосипедный, знакомящий с историей определённого района или раскрывающий одну из значимых для города тем. Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Самая юная участница конкурса, которой всего 13 лет, покорила жюри маршрутом «Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?». Её прогулка предполагает посещение исторических зданий, изображённых на обёртках конфет «Замоскворечье» фабрики «Рот Фронт».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» писала, что стали известны итоги конкурса «Новатор Москвы».