Адвокат рассказал об особенностях испытательного срока на работе

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Адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский рассказал об особенностях испытательного срока на работе.
Адвокат рассказал об особенностях испытательного срока на работе
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он напомнил, что есть категории граждан, для которых работодатель не вправе устанавливать испытательный срок. В частности, это беременные женщины, женщины с детьми до полутора лет, несовершеннолетние лица.

Как отметил эксперт, продолжительность испытательного срока зависит от занимаемой должности и длительности действия трудового договора.

По словам Нефедовского, в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе.

Адвокат добавил, что установление испытательного срока обязательно должно быть прописано в трудовом договоре.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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