В Подмосковье в июле планируется привить от COVID-19 до 2 млн жителей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что до 2 млн жителей Подмосковья будут привиты от коронавируса в июле.
«Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьём 1,5—2 млн человек», — сказал он.
Он отметил, что вакцинация в регионе идёт очень активно.
Ранее Воробьёв назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Подмосковье.
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