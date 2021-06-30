В Подмосковье в июле планируется привить от COVID-19 до 2 млн жителей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что до 2 млн жителей Подмосковья будут привиты от коронавируса в июле.

«Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьём 1,5—2 млн человек», — сказал он.

Он отметил, что вакцинация в регионе идёт очень активно. 

Ранее Воробьёв назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Подмосковье.

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