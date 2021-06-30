Суд арестовал одного из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в стрельбе в городе Кохме Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое были ранены. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
Суд арестовал одного из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области
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«В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СК заявили, что несколько злоумышленников застрелили одного человека и ранили ещё двух в городе Кохме Ивановской области.

Позднее правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области.

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