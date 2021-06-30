Суд арестовал одного из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области
- globallookpress.com
«В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в СК заявили, что несколько злоумышленников застрелили одного человека и ранили ещё двух в городе Кохме Ивановской области.
Позднее правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области.