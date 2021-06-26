В СК рассказали о стрельбе в Ивановской области

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В СК заявили, что несколько злоумышленников застрелили одного человека и ранили ещё двух в городе Кохмы Ивановской области.
В СК рассказали о стрельбе в Ивановской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30? п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц)», — сказали в ведомстве.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня у неизвестных возле частного дома по улице Лермонтова возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта неизвестные выстрелили пришедшему мужчине в грудь и живот, тот скончался на месте.

Потом злоумышленники напали на двух человек, пришедших вместе с 30-летним мужчиной. После нанесения им телесных повреждений преступники скрылись с места происшествия? теперь их ищут правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина расстрелял троих человек в Ивановской области.

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