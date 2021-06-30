В Петербурге заявили о возрастающих темпах вакцинации от COVID-19

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Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга заявила, что темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 возрастают.
В Петербурге заявили о возрастающих темпах вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«В Петербурге нарастают темпы вакцинации... за прошедшие сутки в Петербурге первично были привиты 15 911 человек. Вторично — 5532 человека», — говорится в заявлении.

По данным на 29 июня, в Петербурге от коронавируса были привиты 888 856 человек, из них 706 962 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.

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