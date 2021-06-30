Прокуратура начала проверку из-за жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в Московской области.
Прокуратура начала проверку из-за жёсткой посадки самолёта в Подмосковье
  • ©epp.genproc.gov.ru

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в заявлении. 

Ранее сообщалось, что в городском округе Лыткарино в Московской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате чего два человека получили ранения.

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