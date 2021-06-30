Опрос: 64% россиян испытывали трудности в карьерном развитии

Более половины россиян (64%) испытывали трудности в карьерном росте, следует из опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам 35% респондентов, причиной трудностей было «вредное начальство», 32% считают причиной недостаточный опыт работы.

Как утверждают 23% участников опроса, они совмещают несколько должностей.

Каждый пятый респондент назвал препятствием для карьерного роста неуверенность в своей компетенции.

Для 19% опрошенных сложностью оказалась сверхурочная работа, для 17% — конкуренция с коллегами.

Ещё 16% россиян рассказали о страхе большой ответственности, а 14% признались, что испытывали проблемы из-за некомпетентных подчинённых.

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