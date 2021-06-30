Медведев заявил о росте числа коррупционных преступлений в России

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что число коррупционных преступлений в стране за пять месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Медведев заявил о росте числа коррупционных преступлений в России
  • © РИА Новости / POOL

Об этом он сказал на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране.

«Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— цитирует его РИА Новости.

Как пояснил Медведев, речь идёт о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее полицейские арестовали девять человек в Иркутской области — сотрудников организаций сферы ЖКХ, подозреваемых в махинациях на 50 млн рублей.

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