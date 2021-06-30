Медведев заявил о росте числа коррупционных преступлений в России
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Об этом он сказал на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране.
«Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— цитирует его РИА Новости.
Как пояснил Медведев, речь идёт о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Ранее полицейские арестовали девять человек в Иркутской области — сотрудников организаций сферы ЖКХ, подозреваемых в махинациях на 50 млн рублей.