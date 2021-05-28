В Иркутской области раскрыли крупную схему хищений в управляющих компаниях
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организации обслуживают более 1,5 тыс. домов в Иркутске, или около 25% всего жилого фонда города.
«Руководители управляющих компаний оплачивали работы 23 подрядчиков, оказывающих услуги по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг», — сказала Волк.
По её словам, на стадии подписания контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями о том, что те станут возвращать им от 5 до 10% от выплачиваемых средств.
Установлено, что с июля 2019 года компании ежемесячно пополняли так называемую чёрную кассу суммами от трёх до пяти миллионов рублей.
«По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 млн рублей», — отметила Волк.
Заведено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.
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