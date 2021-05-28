В Иркутской области раскрыли крупную схему хищений в управляющих компаниях

Полицейские арестовали девять человек в Иркутской области — сотрудников организаций сферы ЖКХ, подозреваемых в махинациях на 50 млн рублей.

Об этом сообщает Life.ru.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организации обслуживают более 1,5 тыс. домов в Иркутске, или около 25% всего жилого фонда города.

«Руководители управляющих компаний оплачивали работы 23 подрядчиков, оказывающих услуги по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг», — сказала Волк.

По её словам, на стадии подписания контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями о том, что те станут возвращать им от 5 до 10% от выплачиваемых средств.

Установлено, что с июля 2019 года компании ежемесячно пополняли так называемую чёрную кассу суммами от трёх до пяти миллионов рублей.

«По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 млн рублей», — отметила Волк.

Заведено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.

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