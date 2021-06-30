В Иркутской области потушили лесной пожар площадью более 30 тысяч га

Пресс-служба правительства Приангарья сообщила, что на севере Иркутской области потушили лесной пожар на площади около 32,5 тыс. га.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Уточняется, что для борьбы с огнём были вызваны искусственные осадки.

«Удалось ликвидировать крупный пожар в труднодоступной местности Катангского района. Для борьбы со стихией задействовали самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон», с помощью которого на месте пожара были вызваны искусственные осадки. Площадь пожара составила 32 508 га», — отметили в правительстве региона.



Всего в тушении задействовали 275 человек и более 30 единиц наземной техники.

Дополнительно к ликвидации лесного пожара привлекались 200 пожарных-десантников федерального резерва, самолёт Ил-76 и два вертолёта МЧС России с водосливными устройствами.

Ранее ВНИИ ГОЧС сообщил о возможных пожарах в ряде российских регионов.