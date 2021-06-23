ВНИИ ГОЧС сообщил о возможных пожарах в ряде российских регионов

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Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о большом риске распространения лесных пожаров на территории 14 регионов России из-за жаркой погоды и отсутствия осадков.

Отмечается, что максимальный риск возникновения и распространения лесных пожаров возможен в Якутии, на юго-востоке Хабаровского края, юге Красноярского и Алтайского краев, на юге и западе Ханты-Мансийского автономного округа, на территории Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской областей и на юге Карелии.

По словам учёных, пожарную обстановку в стране могут спровоцировать малое количество осадков на фоне возрастания дневных температур воздуха.

«Специалисты ВНИИ ГОЧС рекомендуют органам местного самоуправления и другим заинтересованным органам РСЧС ... принять своевременные и достаточные меры по охране лесов от пожаров», — заявили в ведомстве.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко отметила позитивную динамику в борьбе с лесными пожарами в России.

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