Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области

В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, временно приостановлено движение составов на участке. Об этом проинформировали в Уральской транспортной прокуратуре.

«30 июня около 15 часов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда — Решеты на 1624-м км (шестой пикет) произошёл сход восьми вагонов с контейнерами грузового поезда», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в прокуратуре, движение поездов на данном участке железной дороги временно приостановлено.

В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В мае сообщалось, что на железной дороге в Свердловской области произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом.