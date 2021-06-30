Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области

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В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, временно приостановлено движение составов на участке. Об этом проинформировали в Уральской транспортной прокуратуре.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области
  • РИА Новости

«30 июня около 15 часов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда — Решеты на 1624-м км (шестой пикет) произошёл сход восьми вагонов с контейнерами грузового поезда», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в прокуратуре, движение поездов на данном участке железной дороги временно приостановлено. 

В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В мае сообщалось, что на железной дороге в Свердловской области произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом

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