Три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов под Свердловском

На железной дороге в Свердловской области произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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По данным прокуратуры, 29 мая «при роспуске железнодорожного подвижного состава произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги». «В результате схода образовалась течь топлива. В настоящее время на месте организована работа восстановительного и пожарного поездов...» — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, задержек пассажирских поездов не допущено. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее стало известно, что в Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового состава.