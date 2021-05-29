Три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов под Свердловском
- Pixabay
По данным прокуратуры, 29 мая «при роспуске железнодорожного подвижного состава произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги».
«В результате схода образовалась течь топлива. В настоящее время на месте организована работа восстановительного и пожарного поездов...» — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, задержек пассажирских поездов не допущено.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового состава.