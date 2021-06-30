Медведев заявил о росте числа преступлений экстремистской направленности
- РИА Новости
По его словам, за пять месяцев 2021 года число подобных преступлений выросло на 45% на фоне пандемии.
«В условиях пандемии также значительную угрозу сохраняют акты экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые пять месяцев текущего года довольно значительный — почти 45%», — цитирует его ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды.