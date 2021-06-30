В Москве рассказали об итогах заявочной кампании конкурса грантов для НКО

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В Москве завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
В Москве рассказали об итогах заявочной кампании конкурса грантов для НКО
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, организаторы получили более 870 заявок по 12 номинациям. Их рассмотрит экспертный совет, в состав которого вошли общественники, представители НКО, бизнеса, образовательных и научных учреждений.

Так, больше всего заявок получено в категории «Молодёжь Москвы» (182).

«На гранты в номинации «Наше наследие» претендуют 123 проекта и ещё 106 — на поддержку города в категории «ЗОЖ и спорт». В пятёрку лидеров по числу заявок также вошли номинации «Семейная Москва» и «Творческая Москва», — сказала Сергунина.

Всего в 2021 году в конкурсе представлено 12 номинаций, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее власти Москвы рассказали о проектах для детей, которые реализуются некоммерческими организациями, получившими в 2020 году гранты столичного мэра.

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