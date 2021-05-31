Власти рассказали о проектах НКО Москвы для детей

Власти Москвы рассказали о проектах для детей, которые реализуют получившие в 2020 году гранты столичного мэра некоммерческие организации.

Отмечается, что в апреле для школьников и студентов стартовал фестиваль творчества и инноваций «ИнноАрт Москва». Организатором выступила АНО «Агентство молодёжной информации».

«К фестивалю присоединились около 500 участников. Они могли выбрать одно из девяти направлений, среди которых робототехника, 3D-проектирование, саунд-дизайн, программирование для искусственного интеллекта, нанотехнологии, промышленный дизайн, нейротехнологии, VR-программирование», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Кроме того, для детей второй год подряд устраивают бесплатные музыкально-поэтические и познавательные концерты «Влюбиться в классику с детства».

«Концерты проходят в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, концертно-выставочном зале музея «П.И. Чайковский и Москва», Мемориальном музее А.Н. Скрябина. Посетить их могут все желающие», — добавили в пресс-службе мэра Москвы.

Для детей с проблемами слуха проводят инклюзивный квест «Артефакт».

«Квест создан по мотивам фильма «Чародеи» и состоит из логических заданий, которые развивают зрительное восприятие информации. В мероприятии могут участвовать от двух до 12 человек, при этом глухие, слабослышащие и дети без ограничений по здоровью могут играть вместе», — сообщили в мэрии.

Ранее НСН проинформировала, что приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций начнётся 25 мая.