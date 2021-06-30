Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии

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В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии
  • РИА Новости

«Сегодня в Альшеевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 69-м км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись Lada Kalina и КамАЗ с прицепом (молоковоз)», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и один получил серьёзные травмы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля в городе Отрадном Самарской области.

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