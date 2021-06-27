Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля в городе Отрадном Самарской области.
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

«В Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и КамАЗа. В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО «Отрадненская ЦРБ», им оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее восемь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Котласе Архангельской области.

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