Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Самарской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
«В Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и КамАЗа. В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек», — говорится в заявлении.
Отмечается, что все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО «Отрадненская ЦРБ», им оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
Ранее восемь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Котласе Архангельской области.