Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля в городе Отрадном Самарской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

«В Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и КамАЗа. В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО «Отрадненская ЦРБ», им оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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