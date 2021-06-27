Восемь человек пострадали в ДТП с автобусами в Архангельской области

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Восемь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Котласе Архангельской области.
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусами в Архангельской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В городе Котласе на улице Ленина вблизи дома 176 произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В них находились 22 человека, пострадали восемь человек, в том числе два ребёнка», — сказал собеседник.

Уточняется, что пять взрослых и один ребёнок были доставлены в больницу для осмотра.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о столкновении двух автобусов, двигавшихся в попутном направлении, с последующим возгоранием одного из них.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу доставили 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

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