Восемь человек пострадали в ДТП с автобусами в Архангельской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В городе Котласе на улице Ленина вблизи дома 176 произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В них находились 22 человека, пострадали восемь человек, в том числе два ребёнка», — сказал собеседник.
Уточняется, что пять взрослых и один ребёнок были доставлены в больницу для осмотра.
Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о столкновении двух автобусов, двигавшихся в попутном направлении, с последующим возгоранием одного из них.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу доставили 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.