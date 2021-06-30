СК направился к женщине, которой угрожали за обращение к Путину

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Следственный комитет заинтересовался ситуацией вокруг жительницы Новокузнецка, которую начали запугивать после её обращения к президенту Владимиру Путину о том, что в местной школе — детском саду не делается ремонт.
СК направился к женщине, которой угрожали за обращение к Путину
  • РИА Новости

В ходе прямой линии с Путиным к нему обратилась жительница Новокузнецка, которая сообщила, что в детском саду №235 требуется ремонт из-за плохого состояния крыши и антисанитарии.

«Также она сообщила о том, что на неё было оказано давление со стороны должностных лиц в связи с тем, что она сообщила об этой проблеме на прямую линию», — заявили в СК.

Следователи начали проверку по фактам халатности по организации работы детского сада и по факту превышения должностных полномочий в отношении заявительницы, отметили в ведомстве.

«Следователи незамедлительно выехали к заявительнице с целью её опроса, устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с прямой линии», — добавили в Следственном комитете.

Ранее Владимир Путин попросил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва разобраться с ситуацией с запугиванием женщины из Новокузнецка, которая рассказала на прямой линии о плохом состоянии местной школы.

Как уточнили ведущие прямой линии, женщине начали угрожать «лишением опекунства над внучкой» за обращение к президенту.

Президент, в свою очередь, попросил женщину не беспокоиться по этому поводу и считать, что «такой проблемы не существует».

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