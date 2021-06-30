Путин попросил отреагировать на запугивание обратившейся из Новокузнецка женщины

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Президент России Владимир Путин попросил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва разобраться с ситуацией с запугиванием женщины из Новокузнецка, которая рассказала на прямой линии о плохом состоянии местной школы.
Путин попросил отреагировать на запугивание обратившейся из Новокузнецка женщины
  • Reuters

Как рассказала жительница города Елена Калинина, крыша местной школы — детского сада находится в плачевном состоянии, однако, несмотря на обращения работников во все инстанции, власти не отреагировали на проблему.

Кроме того, во время прямой линии поступили сообщения о том, что женщине начали угрожать «лишением опекунства над внучкой» за обращение к президенту, рассказали ведущие.

«Елена Владимировна, если вы нас слышите, то не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте , что такой проблемы не существует. Пусть думают лучше о своих проблемах те, кто вам угрожает», — сказал Путин.

Комментируя ситуацию с состоянием школы, президент напомнил, что в России предусмотрены ресурсы на строительство новых школ и ремонты существующих.

Президент попросил губернатора области обратить внимание на эту проблему и сделать соответствующие заявки, а также подключиться к программе реновации школ.

Он также попросил обратить внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать.

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