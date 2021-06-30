Минобороны планирует привлечь 1,8 тысяч человек для реконструкции БАМа
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Об этом сообщает ФАН.
За участок БАМа протяжённостью 156 км от станции Улак до разъезда Мирошниченко будут нести ответственность военнослужащие Восточного военного округа, а за участок протяжённостью 183 км от разъезда Мирошниченко до станции Февральск — военнослужащие Центрального военного округа.
Как заявил замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, прокладка второго пути магистрали — сложная задача из-за болотистой местности.
Он также отметил, что реконструкция осуществляется силами десяти бригад железнодорожных войск.
Прокладка второго пути будет организована без перерывов в движении поездов.
В апреле губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что вторая ветка БАМа даст новый импульс развитию региона.