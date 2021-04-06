Глава Приамурья прокомментировал строительство второй ветки БАМа

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Вторая ветка БАМа даст новый импульс для развития региона заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Для региона и населённых пунктов зоны БАМа это строительство даст новый импульс развития», — цитирует РИА Новости Орлова.

По его словам, это означает создание новых рабочих мест, загрузку производственных мощностей.

Он отметил, что в результате строительства, пропускная способность БАМа возрастёт в два раза.

Ранее подразделения 5-й отдельной бригады Железнодорожных войск Вооружённых сил России приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

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