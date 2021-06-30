На системы прямой линии с президентом осуществляются DDoS-атаки

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На цифровые системы, с помощью которых организована прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным, осуществляются DDoS-атаки.
На системы прямой линии с президентом осуществляются DDoS-атаки
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщила одна из ведущих программы Екатерина Березовская.

«Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки», — сообщила она.

RT ведёт прямую трансляцию прямой линии.

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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