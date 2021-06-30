Путин заявил о росте безработицы в России до 5,9%

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Безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил о росте безработицы в России до 5,9%
  • Reuters

По его словам, вопрос рынка труда, работы является абсолютно принципиальным.

«У нас, к сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объём безработицы был 4,6—4,7%, он подрос до шести с лишним в какой-то период времени, сейчас где-то 5,9%, уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень», — сказал глава государства на прямой линии.

Как подчеркнул Путин, такая тенденция наметилась и надо её различными способами сохранить.

RT ведёт прямую трансляцию прямой линии.

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