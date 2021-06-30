СК начал проверку по факту лишения жителя Омска звания «Ветеран труда»

Следственный комитет начал проверку по факту обращения жителя Омска к президенту России Владимиру Путину о лишении его звания «Ветеран труда». Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следственными органами... в связи с обращением жителя Омска к президенту Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки по вопросу лишения звания «Ветеран труда», — приводит Интерфакс сообщение.

В ходе проверки следователи установят причины лишения пенсионера присвоенного ранее звания, а также выяснят, почему ему были прекращены социальные выплаты.

Ранее в ходе прямой линии с российским лидером житель Омска рассказал, что его лишили звания «Ветеран труда», которое он получил за 40 лет работы на производстве.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал рост преступлений мошенников, которые обманывают пожилых людей, в том числе ветеранов.