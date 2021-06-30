СК начал проверку по факту лишения жителя Омска звания «Ветеран труда»
- РИА Новости
«Следственными органами... в связи с обращением жителя Омска к президенту Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки по вопросу лишения звания «Ветеран труда», — приводит Интерфакс сообщение.
В ходе проверки следователи установят причины лишения пенсионера присвоенного ранее звания, а также выяснят, почему ему были прекращены социальные выплаты.
Ранее в ходе прямой линии с российским лидером житель Омска рассказал, что его лишили звания «Ветеран труда», которое он получил за 40 лет работы на производстве.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал рост преступлений мошенников, которые обманывают пожилых людей, в том числе ветеранов.