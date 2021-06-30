Путин назвал подонками мошенников, обманывающих пожилых людей и ветеранов
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«Знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов, — просто подонки», — сказал глава государства.
По его словам, с этим нужно бороться.
«К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный... 25%», — добавил президент.
Как отметил Путин, это связано в том числе с незаконным оборотом персональных данных, в этом направлении правоохранительные органы должны «самым серьёзным образом поработать».
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы.
По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа.