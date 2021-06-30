Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети

Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети, но проблема в том, что они не исполняют законные требования, заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии.

«У нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, если соцсети работают в России, то должны подчиняться её законам, «ничего особенного мы от них не требуем».

По его словам, на первом этапе от них требуется открыть свои полноценные представительства — юридические лица, с которыми можно было бы вести диалог.

RT ведёт прямую трансляцию прямой линии.