Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети

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Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети, но проблема в том, что они не исполняют законные требования, заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии.
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«У нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — сказал президент. 

Как подчеркнул глава государства, если соцсети работают в России, то должны подчиняться её законам, «ничего особенного мы от них не требуем».

По его словам, на первом этапе от них требуется открыть свои полноценные представительства — юридические лица, с которыми можно было бы вести диалог.

RT ведёт прямую трансляцию прямой линии.

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