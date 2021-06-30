В Железногорске проводят проверку по факту заболевания COVID-19 в детских лагерях
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедших заболеваний, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами организаций противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, 28 июня в лагере «Горный» диагностировано заболевание коронавирусом у ребёнка и работника лагеря. В лагере «Орбита» 28 и 29 июня выявлены два случая заболевания среди сотрудников лагеря.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве.