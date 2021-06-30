В Железногорске проводят проверку по факту заболевания COVID-19 в детских лагерях

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В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту инфицирования коронавирусом в детских оздоровительных лагерях «Орбита» и «Горный» в городе Железногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В Железногорске проводят проверку по факту заболевания COVID-19 в детских лагерях
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедших заболеваний, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами организаций противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, 28 июня в лагере «Горный» диагностировано заболевание коронавирусом у ребёнка и работника лагеря. В лагере «Орбита» 28 и 29 июня выявлены два случая заболевания среди сотрудников лагеря.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве.

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