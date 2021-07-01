Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

По данным Росстата, в 2020 году большинство женщин в России родили первого ребёнка в 25 лет — всего у матерей такого возраста родилось 39,4 тыс. детей. Со статистикой ознакомился RT.

В 24 года женщины родили 37,4 тыс. детей, в 26 лет — 37,1 тыс.

Самый ранний возраст рождения первого ребёнка — 12 лет (у матерей такого возраста родилось трое детей). Одна женщина родила своего первого ребёнка в 59 лет.

Второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 31 год, третьего и четвёртого — в 33 года. Пятого ребёнка и последующих детей чаще всего рожали 35-летние россиянки.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин отметил, что в целом по стране увеличивается средний возраст женщин, в котором они рожают ребёнка.

«В долгосрочной перспективе он (возраст. — RT) растёт. Но он растёт так медленно, что вот эти конкретные распределения могут немножко скакать. Может иногда быть 25, иногда — 26. На самом деле он где-то в середине, между 25 и 26… Но по-прежнему в подавляющем большинстве регионов растёт возраст первого рождения и возраст среднего рождения. Вообще в мире растёт (возраст матери. — RT). Глобальный тренд, который идёт последние 30 лет и будет продолжаться», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в России в январе — феврале 2021 года снизилось число разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.