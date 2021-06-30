Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича

Администрация Facebook удалила аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по СМИ Александра Малькевича.

«Facebook снёс мой аккаунт, существовавший с 2012 года», — написал он в Telegram, приложив скриншот из соцсети, в котором говорится: «Отключён — пользователь, не имеющий права на регистрацию».

Малькевич также задался вопросом, когда в России «откроют представительства западных IT-компаний».

В разговоре с РИА Новости он заявил, что намерен подавать жалобу в Роскомнадзор.

«Потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам напоследок», — сказал Малькевич.

17 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сделан важный шаг в установлении правил, призванных не допустить ситуацию, когда цифровые компании смогут безнаказанно нарушать права и интересы россиян.