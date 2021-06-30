В ЯНАО ввели новые правила въезда в связи с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба главы региона Дмитрия Артюхова.
В сообщении говорится, что вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением COVID-19 в регионе.
«Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом», — заявили в пресс-службе.
Данная мера вводится с 3 июля, она будет касаться тех, у кого нет местной прописки. При этом требование не распространяется на несовершеннолетних.
Отмечается, что на граждан, у которых нет результатов теста или сертификата о прививке, составят административный протокол.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса.