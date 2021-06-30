В ЯНАО ввели новые правила въезда в связи с коронавирусом

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что граждане без местной прописки по прибытии в округ должны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19.
В ЯНАО ввели новые правила въезда в связи с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба главы региона Дмитрия Артюхова.

В сообщении говорится, что вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением COVID-19 в регионе.

«Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом», — заявили в пресс-службе.

Данная мера вводится с 3 июля, она будет касаться тех, у кого нет местной прописки. При этом требование не распространяется на несовершеннолетних.

Отмечается, что на граждан, у которых нет результатов теста или сертификата о прививке, составят административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса.

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