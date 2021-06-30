Двое рабочих погибли при чистке коллектора в Красноярском крае

Двое рабочих погибли, двое пострадали в результате отравления парами метана при очистных работах в коллекторе города Бородино Красноярского края.

Об этом информирует ГСУ СК по региону.



ЧП произошло в иловой насосной коллектора, расположенного по улице Набережная в Бородино.

«Пострадали четверо сотрудников ООО «Эко-Восток», женщина и мужчина погибли, ещё двое мужчин в тяжёлом состоянии доставлены в медицинское учреждение», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более людей.

21 мая сообщалось, что на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка под Таганрогом на насосной станции сырого осадка произошла аварийная ситуация, в результате которой от отравления газом скончались 12 рабочих.