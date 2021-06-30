Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области возросло до 13
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
«Ехали из Самофаловки, предположительно, в Иловлинский район 14 пассажиров, 13 пострадали», — заявили в МВД.
По данным ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты. У них при себе не оказалось документов.
На место аварии направилось руководство управления по вопросам миграции.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
Также URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.