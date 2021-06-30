Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области возросло до 13

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Число пострадавших в результате ДТП с автомобилем «Газель» в Волгоградской области возросло до 13.
Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области возросло до 13
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«Ехали из Самофаловки, предположительно, в Иловлинский район 14 пассажиров, 13 пострадали», — заявили в МВД.

По данным ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты. У них при себе не оказалось документов.

На место аварии направилось руководство управления по вопросам миграции.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Также URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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